"Они строят кирпичный забор!" Камское пароходство собирается закрыть доступ к Каме жителям Перми

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-28T17:26:18+03:00

Теперь даже в хорошую погоду у реки будет не искупаться? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Жители большого микрорайона Заозерье в Перми, которые так любили проводить время на Каме, теперь могут остаться без доступа к реке.

Дело в том, что Камское речное пароходство строит здесь кирпичный забор. И как только его достроит – путь к воде жителям Заозерья будет отрезан.

Собственник ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство» строит кирпичное ограждение по периметру границ земельного участка, по проекту оно будет доходить до уреза воды Камского водохранилища, - подтвердили в краевой прокуратуре. После завершения строительства доступ к водному объекту и его береговой полосе будет ограничен.

К делу подключились природоохранные прокуроры. Это противоречит требованиям Водного кодекса РФ.

Поскольку законные основания для ограничения свободного доступа к водному объекту отсутствуют, природоохранным прокурором руководителю ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство» направлено предостережение о недопустимости нарушения водного законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU