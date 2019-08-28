"Они строят кирпичный забор!" Камское пароходство собирается закрыть доступ к Каме жителям Перми
Жители большого микрорайона Заозерье в Перми, которые так любили проводить время на Каме, теперь могут остаться без доступа к реке.
Дело в том, что Камское речное пароходство строит здесь кирпичный забор. И как только его достроит – путь к воде жителям Заозерья будет отрезан.
Собственник ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство» строит кирпичное ограждение по периметру границ земельного участка, по проекту оно будет доходить до уреза воды Камского водохранилища, - подтвердили в краевой прокуратуре. После завершения строительства доступ к водному объекту и его береговой полосе будет ограничен.
К делу подключились природоохранные прокуроры. Это противоречит требованиям Водного кодекса РФ.
Поскольку законные основания для ограничения свободного доступа к водному объекту отсутствуют, природоохранным прокурором руководителю ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство» направлено предостережение о недопустимости нарушения водного законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU