2019-08-27T09:47:45+03:00
Происшествия

Пермяк скачал на телефон приложение и лишился денег

С его счета сняли 35 тысяч
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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35-летнему местному жителю позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка. Мошенница уточнила, совершал ли пермяк операции на определенную сумму. После отрицательного ответа девушка стала выяснять, есть ли у гражданина карты других банков и какая операционная система установлена в его телефоне. Через некоторое время мужчине позвонили «сотрудники кредитной организации». В этот раз мошенники предложили мужчине установить приложение, чтобы очистить телефон от вирусов. После этого звонки прекратились, а с банковского счета мужчины пропали 35 тысяч рублей

Потерпевший обратился в полицию. Оказалось, что программа, которую скачал к себе на телефон пермяк, разрешала доступ к операционной системе телефона.

По факту хищения денег возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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