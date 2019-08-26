2019-08-26T13:48:55+03:00
Общество

На заводе Шпагина в Перми пройдет цикл лекций Пермского открытого университета

Первая состоится уже 31 августа
Лилия Абибулаева
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Фото с выставки "Моя Пермь - мое будущее"Фото с выставки "Моя Пермь - мое будущее"
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В Перми пойдет цикл открытых лекций. Первая лекция по теме «Город как предмет культурной политики» пройдет уже в эту субботу, 31 августа. Перед пермяками выступит Петр Шедровицкий, один из крупнейших специалистов в области пространственного развития, региональной и промышленной политики в России.

- Он расскажет о логике больших волн развития – «промышленных революций», об истории формирования и развитии городов в мире и России, о связи социальных и культурных форм организации городских сообществ, - сообщили в пресс-службе Правительства Прикамья.

Всего на заводе Шпагина с августа по октябрь в Перми пройдет семь лекций Пермского открытого университета. Для того, чтобы посетить мероприятие,а также посмотреть полную программу, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Напомним, ранее мы писали о том, что к 75-летию Победы в ВОВ в Пермском крае создадут специальные телепроекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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