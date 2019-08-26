В Прикамье умер известный педагог и музыкант

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-26T11:59:03+03:00

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В понедельник, 26 августа, стало известно о смерти почетного жителя Березников, преподавателя Березниковского музыкального училища Станислава Алексеева. Музыкант скончался на 86 году жизни.

В течение 40 лет он преподавал в музыкальном училище и возглавлял местные музыкальные коллективы: Джаз-оркестра, Бас Данс квартета, духового оркестра училища.

Кроме того, Станислав Вениаминович вел активную концертную деятельность, выступал на всех торжественных мероприятиях города. За многолетний добросовестный труд С. В. Алексеев удостоен почётного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», награжден значком Министерства культуры СССР «За отличную работу», а также неоднократно был отмечен грамотами и благодарностями городского управления культуры. Станислав Вениаминович также лауреат городской премии «Признание»; награжден Знаком «Учитель. Общественное признание»; с 2002 являлся Почетным гражданином города Березники»; в 2011 году был рекомендован на Городскую Доску Почета.

ИСТОЧНИК KP.RU