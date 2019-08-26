Как совершенно бесплатно получить карту «Все включено» от АКБ «ФОРА-БАНК»

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-26T11:07:05+03:00

А пополнять ее без комиссии можно в 75 тысячах банкоматах и терминалах по всей России

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МИР, Visa Gold или MasterCard Gold – карту любой из этих платежных систем можно получить в АКБ «ФОРА-БАНК». Дебетовые карты «Все включено» от АКБ «ФОРА-БАНК» совершенно бесплатно выдадут:

- студентам, при предоставлении студенческого билета;

- пенсионерам, при предоставлении пенсионного удостоверения;

- муниципальным или государственным служащим, при предоставлении удостоверения или справки с места работы.

Преимущества карты «Все включено» - Cash-Back, то есть возврат денег за совершение безналичных расходных операций по карте и начисление процентов на остаток счета.

Причем в рамках Cash-Back клиент при покупках в магазинах и оплате услуг с помощью карты получает обратно реальные деньги, которые зачисляются на счет. При любой операции по карте возврат составляет 1,2 процента от суммы операции. Также регулярно объявляются сезонные акции, когда за покупки и услуги в определенной сфере возвращается 7 процентов от потраченной суммы. Вернуть можно до 10 тысяч рублей в месяц.

Если на карте больше чем 30 000 рублей, то на остаток денег на счете начисляется 3,75 процента. При сумме свыше 200 000 рублей начисляется 5 процентов годовых.

Есть и еще приятный нюанс - снять наличные с карты «Все включено» можно совершенно бесплатно, без комиссий, не только в банкоматах Фора Банка, но и в партнерских – «Промсвязьбанка».

А на днях у Фора-Банк появился удобный сервис по пополнению счетов и банковских карт для своих клиентов. Теперь клиенты Банка могут бесплатно, без комиссии, перевести средства на карту «Все включено» или счет с карт Сбербанка. Воспользоваться сервисом по переводу денежных средств на карту банка можно через сервис Сбербанк Онлайн или в любом платежном терминале или банкомате Сбербанка, которых насчитывается более 75 тысяч по всей России.

Перевод возможен по номеру карты или номеру счета. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно в разделе «Платежи и переводы» ввести в поиск слово «ФОРАБАНК», ввести номер счета или номер карты Фора-Банка и осуществить перевод.

Подробности можно узнать на сайте банка: https://www.forabank.ru/landings/popolnenie-kart/

ИСТОЧНИК KP.RU