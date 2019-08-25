Сборная России по хоккею проиграла Финляндии на Турнире четырех наций в Перми

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-25T18:20:18+03:00

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25 августа в Перми закончился Турнир четырех наций. Молодежная сборная России по хоккею в последний день соревнований проиграла финнам с счетам 2:4. Но при этом одержала досрочную победу, набрав шесть очков. А последний матч состоялся между Чехией и Швецией. Первые выиграли со счетом 4:1.

- Вторыми в Турнире стали представители Чехии, тройку призеров замкнули хоккеисты из Финляндии, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

- Все матчи были напряженными, что, в принципе, очень радует болельщиков, - сказал известный хоккеист Игорь Ларионов, который тоже приехал на Турнир. - Наша команда очень постаралась сегодня, чуть-чуть не хватило им до победы. Уже видно скреп команды, которая будет готовиться к чемпионату мира в Чехии.

Кстати, всего за три дня соревнований было продано около 20 тысяч билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU