МЧС: в Прикамье ожидаются грозы и сильный ветер

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-24T16:29:04+03:00

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Сотрудники МЧС предупредили жителей Прикамья о том, что в воскресенье погода может серьезно испортиться.

- 25 августа ночью на большей части территории края будет облачно с прояснениями, - сообщили в пермском краевом МЧС. - Днем повсеместно пройдут дожди. Где-то небольшие, где-то умеренные, а местами сильные. Не исключено, что в воскресенье днем в отдельных районах пройдут грозы. Также ночью и утром будут наблюдаться туманы.

Ветер ночью юго-западный, южный, днем юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 14-19°.

А по информации ГИС-Центра ПГНИУ, причина похолодания - серия холодных циклонов, которые перемещаются через территорию Пермского края. Пик похолодания вероятен в среду, 28 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU