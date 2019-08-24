Молодежная сборная начала с победы на «Турнире четырех наций» в Перми

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-24T10:13:05+03:00

Со счетом 4:1 она одержала победу над сборной Чехии

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23 августа, в пермском УДС «Молот» состоялся первый матч молодежной сборной России на Турнире четырех наций. На трибунах поболеть за российскую сборную собралось более 5 тысяч болельщиков.

Капитан сборной России Григорий Денисенко подчеркнул, что ни он, ни команда не ожидали такой поддержки трибун.

В итоге наша сборная одержала победу над сборной Чехии со счётом 4:1. Причем, один из голов россияне забили, находясь в меньшинстве.

- Первая игра временами была сумбурная. Сегодня продышались, завтра лучше будет, - прокомментировал главный тренер российской сборной Валерий Брагин.

Справка:

Турнир четырех наций – это международный хоккейный турнир молодежных U20 сборных. Постоянные участники – сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Иногда в соревнованиях участвуют и команды других стран. Состязания проходят по круговой системе: команды играют друг с другом по одному матчу, после чего между ними, в зависимости от количества набранных очков, распределяются места в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU