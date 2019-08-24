Молодежная сборная начала с победы на «Турнире четырех наций» в Перми
23 августа, в пермском УДС «Молот» состоялся первый матч молодежной сборной России на Турнире четырех наций. На трибунах поболеть за российскую сборную собралось более 5 тысяч болельщиков.
Капитан сборной России Григорий Денисенко подчеркнул, что ни он, ни команда не ожидали такой поддержки трибун.
В итоге наша сборная одержала победу над сборной Чехии со счётом 4:1. Причем, один из голов россияне забили, находясь в меньшинстве.
- Первая игра временами была сумбурная. Сегодня продышались, завтра лучше будет, - прокомментировал главный тренер российской сборной Валерий Брагин.
Справка:
Турнир четырех наций – это международный хоккейный турнир молодежных U20 сборных. Постоянные участники – сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Иногда в соревнованиях участвуют и команды других стран. Состязания проходят по круговой системе: команды играют друг с другом по одному матчу, после чего между ними, в зависимости от количества набранных очков, распределяются места в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU