2019-08-24T09:42:41+03:00
Происшествия

Полиция Прикамья просит помощи в розыске пропавшей 85-летней женщины

Она ушла из дома 18 августа и до сих пор не вернулась
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пенсионерка ушла из дома в прошлое воскресенье. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.Пенсионерка ушла из дома в прошлое воскресенье. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
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Сотрудники правоохранительных органов обратились к жителям Прикамья с просьбой помочь в розысках пропавшей 85-летней Фании Зайсановой.

- Отделом МВД России по Чайковскому городскому округу разыскивается без вести пропавшая женщина 1934 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - 18 августа примерно в 11.00 часов утра она ушла из дома на улице Октябрьской в городе Чайковском, и до настоящего времени не вернулась. У женщины имеются проблемы с памятью.

Приметы: рост 155 см., среднего телосложения, глаза серо-зеленого цвета, волосы темно-русые с сединой. Женщина страдает провалами в памяти.

Была одета в черно-белую кофту, синий фланелевый халат, туфли темного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба обращаться по телефонам: «02», с мобильного «112»; «102» (звонок бесплатный) или 8 (34241) 4-54-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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