В ночном пожаре в Перми пострадали беременная женщина и подросток

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-24T08:57:08+03:00

Возгорание произошло в половине четвертого в пятиэтажке на шоссе Космонавтов

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В ночь на субботу, 24 августа, в пятиэтажном доме на шоссе Космонавтов, 108 начался пожар. Загорелся коридор в квартире на пятом этаже.

- Вызов дежурному поступил в 03.25, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На место выехали 13 единиц техники и 30 человек личного состава. Из горящей квартиры огнеборцы с помощью спасательных устройств эвакуировали 10 человек, в том числе трех детей 17, 15 и 6 лет. Возгорание удалось потушить через полчаса, в 03.53.

В результате пожара пострадали три человека: 17-летний подросток, получивший отравление продуктами горения, 41-летняя женщина, она получила ожоги и отравление, а также 26-летняя беременная женщина. В состоянии стресса и угрозы прерывания беременности ее госпитализировали в МСЧ № 9.

По факту пожара проводится проверка, причина возгорания пока не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU