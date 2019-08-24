«Стало плохо во время движения». В Перми водитель Яндекс-такси врезался в опору и погиб

СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-24T08:22:12+03:00

В центре Перми водитель Яндекс-такси врезался в опору и погиб. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Пермь"

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24 августа около полуночи в Перми произошло смертельное ДТП с машиной Яндекс-такси. Авария случилась на улице Чкалова.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, авария произошла в момент, когда 46-летний водитель, выполняя заказ, ехал до назначенной точки. В салоне в этот момент находилась молодая девушка.

На улице Чкалова во время движения водителю стало плохо, он потерял управление автомобилем и врезался в опору освещения.

К моменту прибытия врачей «скорой помощи» мужчина уже не дышал, однако медикам удалось реанимировать его и госпитализировать в больницу, однако по дороге он скончался.

Травмы груди получила и 20-летняя пассажирка, ее доставили в травмпункт.

«Они работают на износ, спят три-четыре часа в сутки», «У нас вся страна так работает - на износ», «Всех денег не заработать. С таким мышлением можно вообще не спать?», - комментируют пост пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU