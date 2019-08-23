Пермские краевые спасатели рассказали об участии в съемках фильма «Территория»
Спасатели пермской краевой службы спасения рассказали о том, что участвовали в съемках 6-серийного художественного фильма под рабочим названием «Территория». Правда, спасатели были задействованы в сериале не как актеры, а как специалисты, которые обеспечивали безопасность.
- Съемки проходили в августе в Горнозаводском районе на реке Койва, - сообщили спасатели на своем официальном сайте. - Кинокомпания Good Story media проводила там съемки фильма, основанного на легендах Пермского края. Вглубь края была организована этнографическая экспедиция, которая изучала мифы и легенды коми-пермяков.
Во время съемок масштабные события проходили на воде и требовали соблюдения безопасности. Этим и занимались краевые спасатели во время репетиций и съемочного процесса. Происшествий не произошло.
Краевая служба спасения пожелала создателям фильма, артистам и всей съемочной группе успехов.
ИСТОЧНИК KP.RU