Пермские краевые спасатели рассказали об участии в съемках фильма «Территория»

СЕГОДНЯ 19:29 2019-08-23T19:29:10+03:00

Они обеспечивали безопасность съемочной группы, которая работала на реке Койва в Горнозаводском районе

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Спасатели пермской краевой службы спасения рассказали о том, что участвовали в съемках 6-серийного художественного фильма под рабочим названием «Территория». Правда, спасатели были задействованы в сериале не как актеры, а как специалисты, которые обеспечивали безопасность.

- Съемки проходили в августе в Горнозаводском районе на реке Койва, - сообщили спасатели на своем официальном сайте. - Кинокомпания Good Story media проводила там съемки фильма, основанного на легендах Пермского края. Вглубь края была организована этнографическая экспедиция, которая изучала мифы и легенды коми-пермяков.

Во время съемок масштабные события проходили на воде и требовали соблюдения безопасности. Этим и занимались краевые спасатели во время репетиций и съемочного процесса. Происшествий не произошло.

Краевая служба спасения пожелала создателям фильма, артистам и всей съемочной группе успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU