В Прикамье мужчина получил 3 миллиона за оторванную руку
Сотрудник шахты «Рудная» в Пермском крае получил серьезную травму на производстве. Решением суда руководство предприятия обязано выплатить сотруднику компенсацию в размере 3 миллионов рублей.
Рабочий заметил неполадку на ленте конвейера и попытался самостоятельно исправить ее. Не отключив оборудование, он при помощи металлической пластины приступил к уборке налипшей глины. В один момент приспособление случайно выскользнуло и зацепилось за свитер. Левую руку стало затягивать между лентой и барабаном. Мужчина не смог освободиться. Несчастный случай привел к потере конечности. Пострадавший бросился в медицинский пункт шахты, а оттуда уже был доставлен в «Чусовскую районную больницу».
Руководство цеха знало о методике очистке барабана, но не предприняло никаких мер по соблюдению мер безопасности. Из-за халатности работодателя мужчина потерял руку. Решением суда предприятие обязано выплатить 3 миллиона рублей в счет компенсации.
Судебные приставы взыскали с руководства шахты долг.
ИСТОЧНИК KP.RU