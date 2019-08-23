2019-08-23T14:24:08+03:00
Общество

В Прикамье мужчина получил 3 миллиона за оторванную руку

Руководство нарушило правила безопасности на производстве
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудник шахты «Рудная» в Пермском крае получил серьезную травму на производстве. Решением суда руководство предприятия обязано выплатить сотруднику компенсацию в размере 3 миллионов рублей.

Рабочий заметил неполадку на ленте конвейера и попытался самостоятельно исправить ее. Не отключив оборудование, он при помощи металлической пластины приступил к уборке налипшей глины. В один момент приспособление случайно выскользнуло и зацепилось за свитер. Левую руку стало затягивать между лентой и барабаном. Мужчина не смог освободиться. Несчастный случай привел к потере конечности. Пострадавший бросился в медицинский пункт шахты, а оттуда уже был доставлен в «Чусовскую районную больницу».

Руководство цеха знало о методике очистке барабана, но не предприняло никаких мер по соблюдению мер безопасности. Из-за халатности работодателя мужчина потерял руку. Решением суда предприятие обязано выплатить 3 миллиона рублей в счет компенсации.

Судебные приставы взыскали с руководства шахты долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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