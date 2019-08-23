В Прикамье загорелись бочки с бензином

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-23T12:53:38+03:00

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В Пермском крае утром 23 августа загорелись бочки с бензином и дизельным топливом. Пожар произошел на территории Кунгурской дистанции пути.

На место незамедлительно выехали сотрудники Кунгурской службы спасения. Однако помощь спасателей не потребовалась. С огнем справились пожарные. Пострадавших во время ЧП не было.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина приревновал подругу и поджег сарай конкурента. Он приревновал подругу к соседу. В ходе ссоры у злоумышленника возникла мысль отомстить конкуренту. Выйдя из дома, мужчина прихватил канистру со спиртом и зажигалку. Ревнивец зашел на участок соседа, убедился, что за ним никто не наблюдает, и облил стену сарая с дровами спиртом и поджег. Огонь вовремя заметили другие соседи и вовремя потушили пламя.

ИСТОЧНИК KP.RU