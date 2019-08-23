2019-08-23T11:22:23+03:00
Общество

В Нытве до конца ноября расселят аварийный дом для детей-сирот

На это выделят 50 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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Фото: группа приюта в социальных сетяхФото: группа приюта в социальных сетях
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Нытвенский дом для детей-сирот расселят до конца ноября. Здание признали аварийным в июле - отдельные конструктивные элементы здания находятся в аварийном состоянии. Сейчас администрация ищет помещение, куда можно переселить детей. До конца ноября 2019 года все проживающие в приюте дети переедут в новое здание.

Из бюджета Пермского края на этот проект выделили 50 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Лысьве до конца года из аварийного жилья переселят 531 человека. На ликвидацию жилья, которому грозит обрушение из краевого бюджета выделят 80 миллионов рублей. Благодаря этим средствам в 2019 году в городе удастся расселить два аварийных дома, в которых проживает 183 человека. За 2018 год мы расселили восемь аварийных домов, которым грозило обрушение, в четырёх территориях: Лысьве, Соликамске, Кунгуре и Верещагинском городском поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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