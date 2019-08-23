СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-23T08:54:55+03:00

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В Перми осудили 38-летнего пермяка и его 33-летнюю супругу, которые выращивали дома коноплю, а потом продавали наркотики. Муж и жена подали апелляцию, но краевой суд оставил приговор прежним.

Пермяков задержали зимой с поличным за сбыт марихуаны. При обыске в квартире 38-летнего пермяка и его 33-летней супруги сыщики обнаружили теплицы с кустами конопли, оборудованные системами вентиляции, обогрева и освещения.

- Ежемесячный доход от сбыта наркотиков составлял около 70 тысяч рублей. Сами задержанные пояснили, что эти деньги они отдавали в банк для погашения кредита. За год до этого пара взяла ипотеку для приобретения квартиры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/727607" frameborder="0"></iframe> Деньги от продажи наркотиков пермяки отдавали за ипотеку.

Все сделки наркоторговцы осуществляли только с проверенными людьми во дворе своего дома. Дилеры оставляли наркотики в бардачке собственной машины и наблюдали за происходящим из окна своей квартиры. Покупатели садились в иномарку, забирали товар, а взамен оставляли денежные средства.

В июне Кировский суд признал супругов виновными и осудил мужчину к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 120 тысяч рублей. Женщине вынесли наказание в виде 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU