2019-08-22T16:59:33+03:00
Спорт

За «золото» - 250 тысяч, за «бронзу» - сто

Власти сообщили, насколько вырастут призовые деньги для победителей Пермского марафона
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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8 сентября состоится Пермский международный марафон. На участие в нем уже зарегистрировались около девяти тысяч человек. Для любителей бега предусмотрены дистанции в три, пять и десять километров, а также детский забег на 1,5 км. Ну, а профессионалы побегут дистанции 42,195 и 21,1 километра.

На днях пермские власти объявили об увеличении призового фонда Пермского международного марафона.

- Главная цель – привлечь как можно больше участников на длинные дистанции, - сообщили в городской администрации.

И вот сегодня на оргкомитете марафона были озвучены новые суммы призовых выплат. Главный приз в 500 тысяч рублей для победителей среди мужчин и женщин на марафонской дистанции сохранится. Также сохранится размер выплат по возрастным категориям. А вот за места со второго по шестое суммы призов вырастут. За «серебро» на марафонской дистанции призеры среди мужчин и женщин получат по 250 тысяч рублей, за 3 место – 100 тысяч рублей, за 4 место – 70 тысяч рублей, за 5 место – 50 тысяч рублей, за 6 место – 30 тысяч рублей.

На полумарафонской дистанции победители среди мужчин и женщин получат по 100 тысяч рублей, за 2 место - по 50 тысяч рублей, за 3 место – 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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