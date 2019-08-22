Пермские полицейские отметили, что выросло число ДТП с детьми

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-22T15:13:25+03:00

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Начальник регионального МВД Михаил Давыдов отметил, что за последние 7 месяцев в Прикамье выросло количество аварий с участием детей.

- За 7 месяцев текущего года на территории Пермского края произошло 244 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 2 ребенка погибли, 273 - получили травмы, - отметил Михаил Давыдов.

Чаще всего аварии с несовершеннолетними происходят в Александровском, Октябрьском, Добрянском, Карагайском, Горнозаводском, Гремячинском, Лысьвенском, Юсьвенском муниципальных образованиях края, а также Индустриальном и Свердловском районах Перми. Согласно статистике, по собственной неосторожности детей за отчетный период произошло 49 автоаварий, в которых 1 ребенок погиб и 48 получили ранения.

Однако вина в увеличении количества аварий с участием детей, прежде всего, лежит на их родителях. Взрослые не уделяют должного внимания обучению детей поведению на проезжей части. Михаил Давыдов отметил, что обучать детей правильному поведению на дороге можно с помощью специальных площадок «Автогородок».

Такие площадки используются в России и странах СНГ на протяжении последних 15 лет и доказали свою эффективность с первых лет эксплуатации.

- К сожалению, в настоящее время такие площадки имеются только в 13 муниципальных образованиях края, - обратил внимание присутствующих генерал-майор полиции Давыдов.

Есть и другая возможность повысить дорожную грамотность наших детей. Это создание в школах и детских садах «Уголков безопасности».

- Уверен, что «Автогородки» и «Уголки безопасности» - неотъемлемая часть обучающего процесса детей, позволяющего в интересной игровой форме вложить в головы ребят азы безопасного поведения. Ведь каждый факт смерти на дороге – это горе, а когда погибает ребенок, который только начал жить - это ужасная трагедия, - подчеркнул начальник краевого МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU