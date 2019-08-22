2019-08-22T14:37:30+03:00
Общество

В Перми продолжается ремонт улицы Героев Хасана

Рабочие перейдут к реконструкции следующего участка
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В прошлом году завершился первый этап реконструкции улицы Героев Хасана. На этой неделе рабочие начнут ремонт на следующем участке. Подготовительные работы на отрезке улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до Васильева уже идут.

Согласно проекту на участке будет шесть полос движения по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка.

Примечательно, что поворот на этом участке будет «бесконтактным». Автомобили будут поворачивать до пешеходного перехода, никак не контактирую я пешеходами.

- Кроме того, в ходе реконструкции улицы будет применено уникальное решение, связанное с организацией дорожного движения. Взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология «отнесенный поворот» позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Соответственно, пересекать его будут только те машины, которые проезжают прямо. Такой способ организации дорожного движения будет применен в Перми впервые, - отметили в администрации города.

Также подрядчик построит ливневую канализацию, обустроит канализацию и озеленит прилегающую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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