2019-08-22T13:49:57+03:00
Общество

В Перми состоялись публичные слушания по проектам планировки территории центральной части города

Обсуждения прошли в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города
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--Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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Документация по планировке территории подготовлена на основании стратегических направлений Генерального плана Перми, содержащих мероприятия по новому строительству и реконструкции улиц центральной части города.

- Проект предполагает создание новых связей с помощью строительства и реконструкции улиц местного значения в пределах существующих кварталов для пешеходного, транспортного и велосипедного движения, устройство квартальных улиц, реконструкцию дорожных объектов, приведение профилей к нормативным параметрам, а также устройство дополнительных полос перед перекрестками, газонов, стоянок для автомобилей и тротуаров, создание новых общественных пространств. Таким образом, предлагаемые мероприятия создадут более комфортную городскую среду, а это и увеличение пропускной способности улиц, повышение безопасности дорожного движения за счет реконструкции и создания новых второстепенных проездов на улицах центральной части города, улучшение транспортной связности, - отметила Мария Норова, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Реконструкция Комсомольской и Октябрьской площадей, Комсомольского проспекта, улиц Ленина, Советской, Николая Островского предполагает устройство и переустройство проезжей части, дополнительных полос перед перекрестками, второстепенных проездов, тротуаров, бульваров, малых общественных пространств, освещения и дождевой канализации. Преобразования обеспечат комфортные условия всем участникам дорожного движения, а также создадут новые точки притяжения горожан – бульвары и скверы.

- Мы провели опрос среди жителей нашего микрорайона, который показал, что они поддерживают идею преобразования пространства. У нас каждый вечер образуются пробки от улицы Чернышевского до улицы Пушкина – это определенные неудобства и дискомфорт для жителей. По проекту планируется образование тротуара, по которому мамы с колясками, с санками, смогут беспрепятственно ходить. Сейчас его просто нет. Положительно относимся к организации велосипедной дорожки, считаем, что это нужный элемент проезжей части. В целом территория преобразится станет красивее и комфортнее, - в рамках публичных слушаний подчеркнул Дмитрий Шумков, председатель ТОС «Островский».

На публичных слушаниях жители дома по улице Островского, 72 отметили, что очень ждут появление сквера на участке от улицы 1-ой Красноармейской до улицы Чернышевского. Появление нового общественного пространства станет возможным после утверждения проектов планировки и межевания.

Строительство новых улиц местного значения (от улицы Ленина до улицы Петропавловской и от улицы Пермской до улицы Ленина вдоль здания по улицы Ленина, 72б) обеспечит устройство проезжей части, тротуаров, стоянок, освещения. Образование дополнительных улиц повысят связность территорий.

Проекты планировки и межевания территории содержат красные линии, обозначающие территории общего пользования, зоны планируемого размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, профили улиц, ориентированных на развитие городского общественного транспорта и обеспечение комфортных пешеходных и велосипедных перемещений. Утверждение документации по планировке территории позволит способствовать улучшению архитектурного облика Перми.

С экспозициями проектов можно ознакомиться до 17 сентября. Разработанные проекты планировки и межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города представлены в районных администрациях, время работы: с 10:00 до 17:00.

Повторные публичные слушания запланированы на 16 сентября.

Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены на заседании городской комиссии по землепользованию и застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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