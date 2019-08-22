«Шикарное декольте». Екатерина Шпица опубликовала фото с пляжа
Пермячка Екатерина Шпица активно ведет Instagram. Актриса любит делиться с поклонниками повседневными мыслями, рабочими моментами и семейными фотографиями. За это подписчики засыпают Екатерину комплиментами.
Вчера в Instagram актрисы появилось новое необычное фото с кинофестиваля «Короче».
- Моя любимая фотография с пляжной вечеринки в Янтарном, фотосессия называлась «Цветы из песка».
Екатерина опубликовала фото в прекрасном платье с шикарным декольте. В нем актриса лежит на пляже в Калининграде. Подписчики высоко оценили нежный образ Екатерины.
Фестиваль короткометражного кино «Короче» проходит в Калининграде. Победителей фестиваля ждут денежные призы и возможность заключить контракт на участие в интересных кинопроектах. Посмотреть на работы талантливых режиссеров приехали звезды российского шоу-бизнеса, среди которых и пермская актриса Екатерина Шпица.
ИСТОЧНИК KP.RU