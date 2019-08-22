2019-08-22T13:32:54+03:00
Звезды

«Шикарное декольте». Екатерина Шпица опубликовала фото с пляжа

Актриса участвовала в фестивале короткометражного кино «Короче»
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram Екатерины ШпицыФото: Instagram Екатерины Шпицы
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Пермячка Екатерина Шпица активно ведет Instagram. Актриса любит делиться с поклонниками повседневными мыслями, рабочими моментами и семейными фотографиями. За это подписчики засыпают Екатерину комплиментами.

Вчера в Instagram актрисы появилось новое необычное фото с кинофестиваля «Короче».

- Моя любимая фотография с пляжной вечеринки в Янтарном, фотосессия называлась «Цветы из песка».

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Шикарное декольте . Екатерина Шпица опубликовала фото с пляжа
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Екатерина опубликовала фото в прекрасном платье с шикарным декольте. В нем актриса лежит на пляже в Калининграде. Подписчики высоко оценили нежный образ Екатерины.

Фестиваль короткометражного кино «Короче» проходит в Калининграде. Победителей фестиваля ждут денежные призы и возможность заключить контракт на участие в интересных кинопроектах. Посмотреть на работы талантливых режиссеров приехали звезды российского шоу-бизнеса, среди которых и пермская актриса Екатерина Шпица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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