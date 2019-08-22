2019-08-22T13:15:45+03:00
Общество

24 августа пермяки смогут пройти бесплатное медицинское обследование

Мобильный центр здоровья расположится в парке имени Горького
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми 24 августа в Центральном парке развлечений имени М. Горького пройдет праздник «День здоровья». По уже сложившейся традиции, одни из участников мероприятия - ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».

В этот день у пермяков будет возможность пройти бесплатное обследование «Узнай свой кардиориск», в ходе которого врачи измерят артериальное давление, проведут экспресс—анализ на определение уровня глюкозы и холестерина в крови и дадут консультацию по результатам обследования. Также будет возможность сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию.

Кроме того, всем гостям во время праздника предлагают пройти флюорографию при помощи мобильного флюорографа. И конечно, все желающие смогут стать донорами крови - будет работать передвижной комплекс Службы крови.

Для маленьких посетителей горьковского парка организаторы подготовили интерактивные игровые площадки, спортивные мастер-классы, конкурсы с призами и подарками. Развлекательная программа пройдет на главной сцене парка с 11 до 16 часов.

«День здоровья» - хорошая возможность для жителей Перми задуматься о состоянии своего здоровья, вспомнить о важности профилактики опасных заболеваний, развивающихся из-за ведения неправильного образа жизни и нежелания отказаться от вредных привычек. Врачи дадут полезные советы, направленные на формирование правильного отношения к своему организму, ведь всем известно, что здоровый образ жизни — это залог хорошего самочувствия и настроения

Мероприятие проводится ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который входит в национальный проект «Демография».

Время работы Мобильного центра здоровья:

с 11.00 до 15.00

Для сдачи крови необходимо воздержаться от приема пищи за 3 часа до исследования.

Время работы Мобильного комплекса Службы крови:

с 9.00 до 13.00

Для сдачи крови необходимо соблюдение диеты и питьевого режима, а также паспорт с пропиской на территории Пермского края.

Время работы Мобильного флюорографа:

с 10.00 до 15.00

Для прохождения флюорографии при себе иметь паспорт. Результат исследования будет выдан сразу же после исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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