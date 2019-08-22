24 августа пермяки смогут пройти бесплатное медицинское обследование
В Перми 24 августа в Центральном парке развлечений имени М. Горького пройдет праздник «День здоровья». По уже сложившейся традиции, одни из участников мероприятия - ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».
В этот день у пермяков будет возможность пройти бесплатное обследование «Узнай свой кардиориск», в ходе которого врачи измерят артериальное давление, проведут экспресс—анализ на определение уровня глюкозы и холестерина в крови и дадут консультацию по результатам обследования. Также будет возможность сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию.
Кроме того, всем гостям во время праздника предлагают пройти флюорографию при помощи мобильного флюорографа. И конечно, все желающие смогут стать донорами крови - будет работать передвижной комплекс Службы крови.
Для маленьких посетителей горьковского парка организаторы подготовили интерактивные игровые площадки, спортивные мастер-классы, конкурсы с призами и подарками. Развлекательная программа пройдет на главной сцене парка с 11 до 16 часов.
«День здоровья» - хорошая возможность для жителей Перми задуматься о состоянии своего здоровья, вспомнить о важности профилактики опасных заболеваний, развивающихся из-за ведения неправильного образа жизни и нежелания отказаться от вредных привычек. Врачи дадут полезные советы, направленные на формирование правильного отношения к своему организму, ведь всем известно, что здоровый образ жизни — это залог хорошего самочувствия и настроения
Мероприятие проводится ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который входит в национальный проект «Демография».
Время работы Мобильного центра здоровья:
с 11.00 до 15.00
Для сдачи крови необходимо воздержаться от приема пищи за 3 часа до исследования.
Время работы Мобильного комплекса Службы крови:
с 9.00 до 13.00
Для сдачи крови необходимо соблюдение диеты и питьевого режима, а также паспорт с пропиской на территории Пермского края.
Время работы Мобильного флюорографа:
с 10.00 до 15.00
Для прохождения флюорографии при себе иметь паспорт. Результат исследования будет выдан сразу же после исследования.
ИСТОЧНИК KP.RU