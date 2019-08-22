Положить деньги на карту Фора-Банка с карты Сбербанка теперь можно бесплатно

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-22T11:39:30+03:00

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Карточка какого банка лежит у вас в кошельке? Скорее всего, того, с которым ваш работодатель заключил договор и перечисляет туда вашу зарплату. Но иногда появляется необходимость оформить еще и карту другого банка. К примеру, потому что там условия выгоднее, или банкомат находится ближе к дому.

Перевести зарплату с карты одного банка на карту другого несложно, но часто за это берется комиссия. Можно, конечно, снять наличные из одного банкомата и положить в другой. Но это займет немало времени. Самый оптимальный вариант – если оба банка являются партнерами, тогда и безналичный перевод, и снятие денег из «чужого» банкомата для клиента совершенно бесплатны.

На днях приятную новость сообщили в Фора-Банке. Теперь клиенты Фора-Банка могут бесплатно перевести средства на карту или счет с карт Сбербанка. Воспользоваться сервисом по переводу денежных средств на карту банка можно через сервис Сбербанк Онлайн или в любом платежном терминале или банкомате Сбербанка, которых насчитывается более 75 тысяч по всей России.

Перевод возможен по номеру карты или номеру счета. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно в разделе платежи и переводы ввести в поиск ФОРАБАНК, ввести номер счета или номер карты Фора-Банка и осуществить перевод. Средства будут зачислены моментально.

Подробности можно узнать на сайте банка: https://www.forabank.ru/landings/popolnenie-kart/

ИСТОЧНИК KP.RU