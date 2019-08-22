2019-08-22T09:23:55+03:00
Общество

В Прикамье восстановят исторический комплекс «Усолье Строгановское»

Сейчас он находится в плачевном состоянии
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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На Совете при Губернаторе Прикамья обсудили проект реставрации культурно-исторического комплекса «Усолье - Строгановское».

Несмотря на то, что комплекс пользуется огромной популярностью - в год сюда приезжают более 20 тысяч человек - памятники разрушаются и срочно нуждаются в реставрации. Будут отреставрированы памятники историко-культурного наследия, построенные в XVII–XIX веках. Всего таких объектов на территории Усолья 49, при этом 90% из них сегодня находятся в предаварийном состоянии.

Максим Решетников отметил, что «Усолье Строгановское» - важный для Пермского края туристический и культурно-исторический объект.

- По масштабности это такой же проект, какой реализован краем в Белогорье. Это место, которым мы точно гордимся. Хочется, чтобы Усолье стало следующим нашим таким проектом», — подчеркнул губернатор.

К 2020 году планируется отреставрировать дорогу, наладить инфраструктуру (водоснабжение, газ, водоотведение, качественное электроснабжение), отремонтировать фасады зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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