Театр "У Моста" переедет на завод Шпагина

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-21T13:56:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На заводе Шпагина разместят не только художественную галерею, краеведческий музей и музей современного искусства. Стало известно, что в здание бывшего заводоуправления переедет известный во всей России театр 'У Моста ". Для театра предназначено помещение с площадью более двух тысяч квадратных метров.

Напомним, сейчас знаменитый театр находится в здании бывшего клуба госторговли. Художественный руководитель театра Сергей Федотов просил передать им дворец "Телта", но это здание было снесено как аварийное.

О переезде театра на завод Шпагина сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников на Совете по культуре. Также он рассказал, что завершается экспертиза проекта нового здания художественной галереи, и в ближайшее время будет объявлен конкурс на его строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU