Театр "У Моста" переедет на завод Шпагина
На заводе Шпагина разместят не только художественную галерею, краеведческий музей и музей современного искусства. Стало известно, что в здание бывшего заводоуправления переедет известный во всей России театр 'У Моста ". Для театра предназначено помещение с площадью более двух тысяч квадратных метров.
Напомним, сейчас знаменитый театр находится в здании бывшего клуба госторговли. Художественный руководитель театра Сергей Федотов просил передать им дворец "Телта", но это здание было снесено как аварийное.
О переезде театра на завод Шпагина сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников на Совете по культуре. Также он рассказал, что завершается экспертиза проекта нового здания художественной галереи, и в ближайшее время будет объявлен конкурс на его строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU