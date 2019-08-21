2019-08-21T13:56:59+03:00
Общество

Театр "У Моста" переедет на завод Шпагина

Он разместится в здании заводоуправления
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба театр "У Моста"Фото: пресс-служба театр "У Моста"
Изменить размер текста:

На заводе Шпагина разместят не только художественную галерею, краеведческий музей и музей современного искусства. Стало известно, что в здание бывшего заводоуправления переедет известный во всей России театр 'У Моста ". Для театра предназначено помещение с площадью более двух тысяч квадратных метров.

Напомним, сейчас знаменитый театр находится в здании бывшего клуба госторговли. Художественный руководитель театра Сергей Федотов просил передать им дворец "Телта", но это здание было снесено как аварийное.

О переезде театра на завод Шпагина сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников на Совете по культуре. Также он рассказал, что завершается экспертиза проекта нового здания художественной галереи, и в ближайшее время будет объявлен конкурс на его строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье упростят получение пособия многодетным
В Прикамье девочка сбежала от приемных родителей из-за побоев
Многодетным семьям Прикамье помогут получить пособие
В Перми пассажир поезда избил сотрудника полиции
В Пермском крае клещи покусали 3484 детей
«Пропал по дороге домой». В Прикамье ищут 80-летнего пенсионера со шрамом
В Перми женщина сняла квартиру и продала все имущество арендатора
УФАС признал незаконным сокращение автобусных рейсов из Перми в Краснокамск
Рядом с пермской инфекционной больницей могут построить аквапарк
115 детей сотрудников пермского «УРАЛХИМа» отдохнули в летних лагерях
В Перми устраняют последствия самого сильного ливня лета
В Перми 2 сентября запретят продажу алкоголя
«Держались из последних сил». Стали известны подробности о супругах, которых 5 дней искали в лесу в Прикамье
В Перми после удара молнии в доме начался пожар
Жителя Прикамье подозревают в производстве наркотиков
Торжественные линейки в школах Перми пройдут 2 сентября
Прошедший 20 августа в Перми ливень стал самым сильным за все лето
«ПЗСП» дарит своим покупателям дизайн-проект будущего жилья
«Радостно виляет хвостиком». Псу, который спасся на пожаре в конном клубе в Перми, нашли дом
Пермякам рассказали, как защититься от киберпреступлений
В Перми пропал 23-летний парень с татуировкой совы
В Прикамье начался суд над завучем школы, где училась умершая от голода девочка
На трассе в Прикамье легковушка сбила 10-летнего велосипедиста
В Прикамье сотрудницу ЖКХ осудили за смерть пенсионерки
Власти Перми планируют принять новое тарифное меню
В Прикамье при столкновении четырех машин пострадал один человек