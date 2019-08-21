УФАС признал незаконным сокращение автобусных рейсов из Перми в Краснокамск

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-21T13:07:48+03:00

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Краевой Минтранс без предупреждения сократил количество рейсов из Перми в Краснокамск, а часть рейсов, которые принадлежали перевозчику 206 маршрута передали перевозчику 105 маршрута.

Перевозчик 206 маршрута обратился в УФАС.

— При проведении проверочных мероприятий мы установили, что министерство транспорта Пермского края за краткий промежуток времени совершило ряд последовательных действий, которые противоречат закону об организации перевозок. Действия министерства в принципе не соответствуют порядку, по которому необходимо вносить изменения в график движения транспорта и, соответственно, создают дискриминационные условия в отношении одного перевозчика, – рассказал на брифинге заместитель руководителя Пермского УФАС Николай Хаснуллин.

Управление антимонопольной службы предупредило УФАС, что если перевозчику 206 маршрута не вернут рейсы, в отношении ведомства будет возбуждено антимонопольное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU