УФАС признал незаконным сокращение автобусных рейсов из Перми в Краснокамск
Краевой Минтранс без предупреждения сократил количество рейсов из Перми в Краснокамск, а часть рейсов, которые принадлежали перевозчику 206 маршрута передали перевозчику 105 маршрута.
Перевозчик 206 маршрута обратился в УФАС.
— При проведении проверочных мероприятий мы установили, что министерство транспорта Пермского края за краткий промежуток времени совершило ряд последовательных действий, которые противоречат закону об организации перевозок. Действия министерства в принципе не соответствуют порядку, по которому необходимо вносить изменения в график движения транспорта и, соответственно, создают дискриминационные условия в отношении одного перевозчика, – рассказал на брифинге заместитель руководителя Пермского УФАС Николай Хаснуллин.
Управление антимонопольной службы предупредило УФАС, что если перевозчику 206 маршрута не вернут рейсы, в отношении ведомства будет возбуждено антимонопольное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU