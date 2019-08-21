В Перми пропал 23-летний парень с татуировкой совы

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-21T09:19:00+03:00

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В Перми в Индустриальном районе разыскивают 23-летнего Николая Лоскутова. Последний раз молодого человека видели 18 августа. Николай вышел из дома и с тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы Николая Лоскутова: на вид 20 -23 года, рост 170 см, худощавого телосложения, брюнет, глаза голубые.

Был одет: черные штаны, черная кофта, черные кроссовки.

Особые приметы: на левой руке татуировка совы, на правой татуировка в виде надписи и большого рисунка.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили сбор на поиски.

Неравнодушных ждут сегодня 21 августа в 19.00, на улице шоссе Космонавтов, 162а. С собой необходимо иметь теплые вещи и перекусю

Если вам известно местонахождение Николая Лоскутова или вы хотите принять участие в поисках, позвоните по телефонам: 204-49-04 или в полицию 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU