«Не мог самостоятельно двигаться». В Прикамье полицейские вывели из леса 68-летнего грибника

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-20T14:52:54+03:00

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Жительница Верещагинского района сообщила в полицию о пропаже отца. 68-летний мужчина отправился за грибами вместе с сыном, но обратно не вернулся.

Оперативники выяснили, что мужчины уже возвращались обратно, когда сын решил поискать грибы еще в одном месте. Молодой человек оставил пенсионера на лужайке и сказал, чтобы тот его дождался. Однако когда сын вернулся, отца уже не было. Пенсионер страдает потерей памяти, возможно, поэтому он и не стал дожидаться сына.

Мужчина попробовал поискать отца самостоятельно, но его попытки не увенчались успехом. Вернувшись домой, он сообщил о трагедии сестре.

На поиски отправилась группа из 30 человек. Первая половина из них - сотрудники полиции, вторая – добровольцы: родственники, бывшие коллеги пенсионера, лесники, охотники и представители народной дружины.

Полицейские нашли корзину и шляпу грибника. Служебная овчарка взяла след и привела оперативников к болоту.

- Возле воды она потеряла след, однако, сержант полиции Михаил Самарин в десяти метрах заметил в лежащего на земле мужчину. Он был жив, но получил переохлаждение и не мог самостоятельно передвигаться. Стражи порядка усадили пострадавшего в автомобиль. На выезде из леса их уже ждала карета «скорой помощи». Мужчину госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU