2019-08-20T12:46:16+03:00
Происшествия

Пермские полицейские прикрыли нарколабораторию

Ей руководил 25-летний пермяк [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: Скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюФото: Скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
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Пермяк варил амфетамин в здании шиномонтажа. Сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя за производство и распространение наркотиков.

Молодой человек организовал нарколабораторию в здании шиномонтажа. Как стало известно оперативникам, мастерская никогда не работала по назначению, а клиентами были не автолюбители, а наркоманы. Полицейские обнаружили там готовый и расфасованный для сбыта амфетамин массой около 7 граммов. Здесь же хранилась переносная лаборатория - колбы, химические реактивы и прекурсоры, с помощью которых мужчина изготавливал психотропное вещество. В ходе обыска полицейские изъяли около 40 тысяч рублей. По версии следствия, деньги молодой человек получил при продаже наркотика.

Пермские полицейские прикрыли нарколабораторию.

Молодого человека задержали с поличным, в момент совершения сделки. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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