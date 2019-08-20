СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-20T12:46:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермяк варил амфетамин в здании шиномонтажа. Сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя за производство и распространение наркотиков.

Молодой человек организовал нарколабораторию в здании шиномонтажа. Как стало известно оперативникам, мастерская никогда не работала по назначению, а клиентами были не автолюбители, а наркоманы. Полицейские обнаружили там готовый и расфасованный для сбыта амфетамин массой около 7 граммов. Здесь же хранилась переносная лаборатория - колбы, химические реактивы и прекурсоры, с помощью которых мужчина изготавливал психотропное вещество. В ходе обыска полицейские изъяли около 40 тысяч рублей. По версии следствия, деньги молодой человек получил при продаже наркотика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/726981" frameborder="0"></iframe> Пермские полицейские прикрыли нарколабораторию.

Молодого человека задержали с поличным, в момент совершения сделки. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU