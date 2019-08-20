Пермские полицейские прикрыли нарколабораторию
Пермяк варил амфетамин в здании шиномонтажа. Сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя за производство и распространение наркотиков.
Молодой человек организовал нарколабораторию в здании шиномонтажа. Как стало известно оперативникам, мастерская никогда не работала по назначению, а клиентами были не автолюбители, а наркоманы. Полицейские обнаружили там готовый и расфасованный для сбыта амфетамин массой около 7 граммов. Здесь же хранилась переносная лаборатория - колбы, химические реактивы и прекурсоры, с помощью которых мужчина изготавливал психотропное вещество. В ходе обыска полицейские изъяли около 40 тысяч рублей. По версии следствия, деньги молодой человек получил при продаже наркотика.
Пермские полицейские прикрыли нарколабораторию.
Молодого человека задержали с поличным, в момент совершения сделки. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU