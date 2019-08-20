Как Жанка или Светка: дочка Светланы Пермяковой примерила образ в стиле звезд КВН

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-20T11:08:30+03:00

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- Любимая Пермь! – написала Светлана Пермякова, когда на днях приехала в родной город.

Первым делом актриса, известная по ролям медсестры Любы в сериале «Интерны» и прапорщика Топаловой в сериале «Солдаты», отправилась с дочкой на прогулку на теплоходе по Каме. «Пермь встретила отличной погодой, я опять набралась сил на родной земле!» - поделилась Светлана.

Пользователи с восторгом восприняли фотоотчет с речного путешествия и отметили, что дочка очень похожа на свою звездную маму. Актриса поблагодарила подписчиков за теплые слова и вдогонку сообщила, что в этом году Варвара пойдет в первый класс.

День завершился девичником у подруги - пермской поэтессы Жанны Евлампиевой.

- Наш пермский девичник удался. Варвара тренирует руку и учится пользоваться помадой, - написала Светлана.

Среди подруг была и Жанна Кадникова, напарница Светланы Пермяковой по творческому дуэту «Жанка и Светка» во времена их выступлений в КВН от команды Пермского края. Жанна также сейчас находится в Перми на съемках фильма «Реальные пацаны». Девичник продлился до четырех часов утра. Варвара лично красила губы подруг своей мамы в фиолетовый цвет. Именно в таком образе выступал дуэт «Жанка и Светка».

Подписчики сразу узнали образ любимого дуэта, многие до сих пор вспоминают его с улыбкой. Кто-то отметил, что это та самая помада. На что Светлана Пермякова заметила: «Тогда был темно-синий карандаш».

ИСТОЧНИК KP.RU