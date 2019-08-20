Все сборные-участники Турнира четырех наций соберутся в Перми 22 августа

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-20T10:56:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Игроки молодежных сборных Чехии, Швеции и Финляндии прилетят в Пермь для участия в Турнире четырех наций уже 21 августа, российские хоккеисты прибудут в столицу Прикамья днём позже, 22 августа, сообщает краевое Министерство физической культуры и спорта.

Накануне тренерские штабы молодёжных сборных Чехии, Швеции и Финляндии объявили составы своих национальных команд в турнире, который пройдёт с 23 по 25 августа во дворце спорта «Молот».

В частности, в составе сборной Финляндии выступят чемпионы мира Йаспер Патрикайнен и Лееви Аалтонен.

Цвета национальной команды Швеции будут защищать игроки клуба НХЛ Vancouver Арвид Костмар и Нильс Хегландер, а также Альберт Юханссон, выбранный во втором раунде драфта НХЛ в 2019 году в Detroit Red Wings.

Самой молодой на Турнире четырех наций станет сборная Чехии: средний возраст её игроков 17-18 лет. Но в составе команды есть и будущие звезды НХЛ: Йакуб Лауко (в 2018 году в третьем раунде под номером 77 был выбран в Boston Bruins, в сезоне-2018/2019 победитель главной молодёжной лиги Канады) и Йаромир Петлик (претендент на драфт НХЛ в 2020 году под номером 63 в рейтинге возможных игроков).

По словам президента Федерации хоккея Пермского края Алексея Чикунова, в составе любой сборной всегда есть те, кто приковывает к себе внимание специалистов: «За каждым игроком внимательно будут следить и в Перми, к нам приедет 67 скаутов из НХЛ. Так что на пермском льду выступят будущие звёзды мирового хоккея».

Состав российской команды тренерский штаб пока держит в секрете.

Более подробную информацию о событии можно найти на официальном сайте Турнира четырех наций.

Напомним, за последний год это не первый крупный турнир по хоккею в Перми. В конце марта в Прикамье состоялся финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». В этом же году в регионе стартовала пилотная программа развития хоккейного спорта. В рамках её реализации в крае будет работать 87 крытых и открытых ледовых площадок, отвечающих всем современным стандартам.

Справка:

Турнир четырех наций – это международный хоккейный турнир молодёжных U20 сборных, который проходит в разных странах и проводится несколько раз в год, во время перерывов в национальных чемпионатах. Постоянные участники – сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии; периодически в соревнованиях участвуют и команды других стран. Состязания проходят по круговой системе: команды играют друг с другом по одному матчу, после чего между ними, в зависимости от количества набранных очков, распределяются места в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU