Комитет по экономическому развитию рекомендовал рассмотреть методику расчета тарифа в транспорте в 1-ом чтении

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-20T10:37:32+03:00

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20 августа на комитете по экономическому развитию Пермской городской Думы рассматривался вопрос об изменении методики расчета тарифа на проезд в городском общественном транспорте и виды проездных документов.

Отметим, что в действующую методику расчета тарифа на проезд в общественном транспорте необходимо внести изменения в соответствии с Приказом министерства транспорта Российской Федерации №158. Формула расчета следующая – объем транспортной работы разделен на пассажиропоток.

Рассмотрение методики расчета и видов проездных документов – первый этап планируемого внедрения тарифного меню. В дальнейшем проект тарифного меню будет рассматриваться с расчетами стоимости поездки.

Напомним, проект тарифного меню представляет комплекс тарифных планов, из которых пассажиры смогут выбрать оптимальный для себя. Одним из нововведений станет появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров. Предполагается, что она будет, как на определенное количество поездок, так и в виде проездного с разным периодом действия: от суток до года. Такой вариант будет выгоден для тех, кто часто

пользуется услугами общественного транспорта. Размер скидки будет дифференцироваться в

зависимости от длительности периода использования проездного: от 25% при приобретении

проездного на месяц до 40% при приобретении на год. Наличная оплата также сохранится,

однако стоимость поездки в таком случае предполагается выше, чем оплата безналом.

Сохранятся и все виды льготных проездных документов: для школьников, студентов,

пенсионеров. Также в части льготных проездных документов планируется нововведение:

минимальное количество поездок будет составлять 30 единиц, а для школьников и студентов будут предусмотрены безлимитные проездные документы.

- Совет думы предложил принять документ в первом чтении и оставить его на площадке комитета для доработки. Эксперты подготовили качественные заключения. По ним можно будет совместно с администрацией города и экспертами подготовить поправки ко второму чтению. В то же время мы слышим доводы администрации, что надо переходить к новому федеральному регулированию транспортной отрасли. У нас запущен пилотный проект, мы планируем переходить на новый принцип работы с перевозчиками, для этого нужна нормативная база. Мы не можем стоять в стороне, - отметил председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе.

Отметим, что вопрос получил положительное заключение прокуратуры города Перми. Ранее вопрос рассматривался на заседаниях рабочей группы с депутатами, экспертами, председателями Лиги председателей ТОС. Обсуждение проекта будет продолжено на региональной площадке ОНФ Пермского края, со студенческим сообществом.

ИСТОЧНИК KP.RU