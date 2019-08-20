«Апельсинка и Снежинка». Приматы в пермском зоопарке дали потомство

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-20T09:58:38+03:00

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Сотрудники пермского зоопарка похвастались пополнением. Две пары приматов дали потомство. Малыши родились у яванских лангуров и восточных колобусов.

Цвет шкурки малышей отличается от окраски родителей. Детеныш лангуров ярко-оранжевый, а малыш колобусов - белого цвета. В зоопарке отмечают, что в этом нет ничего удивительно, со временем шкурка стане привычного окраса.

- У взрослых особей яванских лангуров шерсть, как правило, темного, почти черного цвета. Малыши же всегда гораздо ярче родителей, - сообщили в зоопарке. - Шерсть малыша пока белого цвета, но с возрастом он приобретет взрослую черно-белую окраску.

Малыши все время проводят с мамами, поэтому их пол пока не определили. В зоопарке очень рады такому пополнению, так как этот вид приматов редко размножается в зоопарке.

- Яванские лангуры редко содержатся в зоопарках, еще реже размножается. Так что рождение нашей малышки - невероятный успех для зоологов.

ИСТОЧНИК KP.RU