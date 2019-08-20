Изменения в Правилах землепользования и застройки позволят гармонично развивать микрорайоны Перми

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-20T10:22:32+03:00

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Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела предложения, поступившие к проекту изменений городских Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в ходе публичных слушаний. По итогам обсуждения члены комиссии рекомендовали направить проект на рассмотрение в Пермскую городскую Думу.

Городские власти ведут системную работу по созданию и обновлению социальной инфраструктуры. Сегодня дети с 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, однако в ряде микрорайонов Перми остаётся вопрос с их доступностью. Действия администрации Перми направлены на то, чтобы максимально удовлетворять запросы родителей на получение места в дошкольное учреждение ближе к дому. Для этого только за последние четыре года было создано порядка 10 тысяч новых мест для дошколят. Кроме того, за это же время было построено «с нуля» четыре школы, еще три – капитально отремонтированы. Средства на строительство и обновление социальных объектов город получает, в том числе, из федерального и краевого бюджетов в рамках реализации национального проекта «Демография».

Внесение изменений в правила землепользования и застройки позволит увеличить количество социальной инфраструктуры в застраиваемых микрорайонах за счет средств застройщиков. Это станет еще одним источником гармоничного развития города.

В ходе заседания члены комиссии по землепользованию и застройке отметили высокую социальную направленность подготовленного проекта. Речь идет о норме, которая предусматривает необходимость обеспечения территории детскими садами и школами за счет средств застройщика в случае превышения разрешенных параметров строительства. Положительный опыт по взаимодействию с застройщиками в вопросах возведения и передачи городу социальных объектов уже есть. За последние два года со строительными компаниями заключено четыре подобных соглашения.

В проекте изменений ПЗЗ данный подход закрепляется законодательно и становится обязательным для всех. Утверждение данной нормы, наряду с реализацией программы комплексного развития социальных объектов, позволит добиться гармоничного развития территории города и строительства социальной инфраструктуры там, где это требуется.

В поддержку обязательства о возведении социальных объектов выступили жители города в рамках публичных слушаний, а также представители общественных организаций Перми.

Ирина Ермакова, председатель Региональной общественной организации «Многодетные Пермского края», член Общественной палаты Пермского края:

– Принимаемые поправки призваны сбалансировать развитие территории в части обеспечения социальными объектами вне зависимости от возможностей городского бюджета. Будем объективны: сегодня многие новостройки – это просто жилые дома, а не комфортное городское пространство с благоустройством, детскими садами, школами и другой социальной инфраструктурой. Возведение социальных объектов только за счет муниципалитета – это годы, сотни миллионов рублей, урезание других статей расходов городского бюджета. Поправки же позволяют соотнести объемы застройки с финансовыми возможностями города. В то же время для застройщиков, желающих выйти за рамки установленных объемов строительства, есть возможность сделать это, обеспечив покупателей квартир в новых домах социальными объектами за свой счет.

В рамках комиссии по землепользованию и застройке рассмотрено 35 предложений от участников публичных слушаний. Авторами большей части предложений стали представители строительного сообщества. Помимо отдельных редакционных правок, они предлагают сохранить действующие параметры плотности и этажности застройки на отдельных участках, правообладателями которых являются. Часть жителей Перми в своих обращениях, наоборот, выступила в поддержку проекта ограничения этажности в центре города. Напомним, проектом изменений ПЗЗ предусмотрено приведение документа в соответствие нормам федерального законодательства, изменение коэффициента плотности для ряда территориальных зон, а также установление специальных подзон с различным уровнем плотности и этажности.

Каждое предложение по проекту изменений, поступившее в комиссию, было рассмотрено отдельно. Как отметила в своем выступлении заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова, проект получил максимально широкое обсуждение. Помимо публичных слушаний, состоялись встречи и круглые столы с представителями строительного сообщества и депутатами городской думы. Выработано несколько компромиссных решений, которые будут учтены в окончательной редакции проекта.

– Представленный проект изменений не случайно получил большой резонанс в профессиональном сообществе. Он не просто корректирует Правила, а изменяет подходы к вопросам качества городской среды и развития города в целом. В проекте заложены нормы, которые стимулируют застройщиков комплексно подходить к строительству многоквартирных жилых домов: создавать должный уровень благоустройства, обеспечивать их социальной инфраструктурой. Мы хотим уйти от хаотичной точечной застройки, приняв такие Правила, при которых будет формироваться целостная комфортная городская среда, – отметила Ольга Немирова.

Проект изменений в Правила землепользования и застройки Перми внесен на рассмотрение городской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU