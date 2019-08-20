2019-08-20T07:28:23+03:00
Происшествия

В Прикамье волонтеры вышли на поиски двух грибников

Пенсионеры пропали 15 августа
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Пермском крае разыскивают 80-летнего Алексея Александровича Алексеева и 75-летнюю Лидию Васильевну Кулакову. Как сообщают волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой, пенсионеры ушли за грибами 15 августа и до сих пор не вернулись.

Грибники пропали в районе садового кооператива «Громотуха» рядом с деревней Жебреи. Волонтеры просят жителей края о помощи.

Пропавшие были одеты: Алексей Александрович – во все черное, Лидия Васильевна – в розовую куртку в цветочек.

В понедельник,19 августа, волонтеры вышли на поиски в СК «Громотуха», м-24.

Если вы хотите присоединиться к поискам, с собой поисковикам необходимо взять: воду питьевую, перекус, свистки, дождевики, телефоны, обязательно фонари.

Автомобилистов просят обращать особое внимание пешеходов вдоль трассы.

- Не оставайтесь равнодушными! Пожилые люди ждут нашей помощи! - отмечают волонтеры.

Если вам известно что-либо о местонахождении пенсионеров или хотите присоединиться к поискам, просьба позвонить по телефону: 89026308082 (Ксения)

ИСТОЧНИК KP.RU

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