Жителя Прикамья посалят в колонию строгого режима за угрозу полицейскому

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-19T17:28:06+03:00

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32-летнему жителю Прикамья придется провести в заключении 2 года и 1 месяц, причем, в колонии строгого режима.

Столь суровое наказание вынес ему Чердынский межрайонный суд. Статья, по которым его обвиняли, с виду не слишком тяжелые – угроза применения насилия в отношении представителя власти и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Но было одно отягчающее обстоятельство: угрожая полицейскому, он держал ружье. Именно с ним он разгуливал пьяным по родному поселку Ныроб, пока сотрудник полиции не попросил его не делать этого.

Подчиниться буян не пожелал. Ружье у него отняли силой. А затем еще изъяли у него из дома порох. Никакой лицензии на оружие и боеприпасы он не имел.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, обвиняемый был взят под стражу в зале суда. У него еще есть возможность обжаловать приговор в краевой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU