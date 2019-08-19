В мэрии Перми рассказали, когда откроют для движения весь Комсомольский проспект
До сих пор остается закрытой для движения транспорта одна из полос на нечетной стороне Комсомольского проспекта. Предполагалось, что открыть ее могут уже в эти выходные, но этого не случилось.
Напомним: ограничение движения здесь введено из-за реконструкции улицы Революции, где прокладываются трамвайные пути. В начале августа на пересечении с нечетной стороной Компроса работы были закончены, и ее открыли для движения. Ну, а полностью беспрепятственный проезд по Комсомольскому проспекту восстановят к началу следующей недели.
- За прошедшие две недели были проведены работы по устройству трамвайных путей, но из-за ухудшившихся погодных условий сроки были сдвинуты – движение будет открыто в ночь с 25 на 26 августа, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство». – Теперь работы по реконструкции улицы Революции продолжатся на участке от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева.
ИСТОЧНИК KP.RU