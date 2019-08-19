В мэрии Перми рассказали, когда откроют для движения весь Комсомольский проспект

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-19T17:03:26+03:00

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До сих пор остается закрытой для движения транспорта одна из полос на нечетной стороне Комсомольского проспекта. Предполагалось, что открыть ее могут уже в эти выходные, но этого не случилось.

Напомним: ограничение движения здесь введено из-за реконструкции улицы Революции, где прокладываются трамвайные пути. В начале августа на пересечении с нечетной стороной Компроса работы были закончены, и ее открыли для движения. Ну, а полностью беспрепятственный проезд по Комсомольскому проспекту восстановят к началу следующей недели.

- За прошедшие две недели были проведены работы по устройству трамвайных путей, но из-за ухудшившихся погодных условий сроки были сдвинуты – движение будет открыто в ночь с 25 на 26 августа, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство». – Теперь работы по реконструкции улицы Революции продолжатся на участке от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU