Пермские антимонопольщики заступились за пермяка, которому надоели навязчивые рассылки «Альфа Банка»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-19T16:20:52+03:00

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Жителю Перми на электронную почту постоянно приходила надоевшая ему рассылка.

«Получите карту Альфа-Банка под ноль процентов до 500 тысяч рублей!» - раз за разом предлагали ему. Пермяк был удивлен: он не являлся клиентом этого банка и не мог понять, откуда там стали известны его реквизиты. Он пробовал решить вопрос с банковскими работниками миром, но ему это не удалось. И он обратился к пермским антимонопольщикам.

- Заявитель сообщил, что подобные сообщения приходят ему не впервые, и он неоднократно обращался в банк с просьбой об исключении его электронной почты из рассылки, - рассказали в УФАС по Пермскому краю. - При этом он не является клиентом банка и никогда им не был.

В итоге антимонопольщики возбудили дело в отношении АО «Альфа Банк» по признакам нарушения закона о рекламе. Первое рассмотрение по этому делу назначено на 26 сентября. Если комиссия Пермского УФАС России признает, что АО «Альфа Банк» нарушило закон о рекламе, компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

- В законодательстве четко прописано, что должно быть указано в рекламе финансовых услуг, - пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова. – В данном случае не указано лицо, предоставляющее денежные средства по договору займа, что является нарушением закона о рекламе. Кроме того заявитель не давал своего согласия на получение подобных сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU