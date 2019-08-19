2019-08-19T16:13:31+03:00
Общество

В Перми на продажу выставили сосисочную «Вова»

Цена кафе - 2,1 миллиона рублей
Лилия Абибулаева
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Фото: из группы заведения в социальных сетяхФото: из группы заведения в социальных сетях
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Сосисочная «Вова» расположена в центре Перми на улице Ленина. Заведение находится в одном из самых любимых мест горожан - Старокирпичном переулке. Однако совсем скоро кафе может сменить владельца. Издание Business Class, сообщает, что сосисочная «Вова» выставлена на продажу.

Общая площадь помещения бара 150 кв. метров. Заведение рассчитано на 50 посадочных мест. Также есть оборудованный летник на 20 человек. Стоимость готового бизнеса составляет 2,1 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет фестиваль «KAMWA». Масштабный фестиваль «День рождения реки» пройдет 7 и 8 сентября. Наиболее насыщенным по количеству мероприятий станет второй день – 8 сентября. В этот день гости увидят локальную версию фестиваля этнических культур KAMWA, который представит музыкальную программу «Люди Реки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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