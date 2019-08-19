2019-08-19T12:27:14+03:00
Общество

Семья погибшей в ДТП с автобусом в Перми получит 500 тысяч рублей

Пострадавшим выплатят от 150 тысяч
Лилия Абибулаева
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Фото: ГИБДДФото: ГИБДД
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Глава города отдал поручение оказать семье погибшей и пострадавшим в страшной аварии с автобусом психологическую и материальную помощь.

Семья погибшей 63-летней женщины получит от администрации Перми 500 тысяч рублей. Кроме того, как сообщается в мэрии, оплату похорон возьмет на себя компания-перевозчик.

Размер материальных выплат пострадавшим распределили следующим образом: находящиеся в тяжелом состоянии заплатят по 300 тысяч рублей, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести – по 150 тысяч рублей. Сейчас идет подготовка необходимых документов для перечисления средств.

- Договором между перевозчиком и страховой компанией предусмотрены страховые выплаты. За смерть в результате ДТП – в размере 2 миллионов рублей, за вред здоровью, в зависимости от степени тяжести, – до 2 миллионов рублей, за ущерб имуществу – до 23 тысяч рублей. Размер этих выплат определит страховая компания после обращения к ней перевозчика, - отметили в мэрии.

Также пострадавшим будет оказываться психологическая поддержка. В течение учебного года пострадавшие в ДТП дети будут наблюдаться психологами в детских садах и школах.

Глава Перми поручил расторгнуть контракт с ИП Дробининым, которому принадлежит автобус, попавший в ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU

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