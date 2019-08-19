2019-08-19T11:05:14+03:00
Общество

«ЛУКОЙЛ» проводит десятый конкурс профессионального мастерства

В нем примут участие более 130 сотрудников из 12 организаций
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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C 19 по 21 августа в Перми на базе нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛа» пройдёт Десятый конкурс профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии» по направлению «Нефтегазопереработка и нефтехимическое производство».

Конкурсы проводятся на базе дочерних обществ Компании один раз в два года с целью повышения уровня профессионального мастерства персонала ПАО «ЛУКОЙЛ» и престижа рабочих профессий и специальностей.

Первый конкурс среди нефтегазопереработчиков и нефтехимиков состоялся в Перми в 2001 году, на базе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В Десятом конкурсе примут участие более 130 сотрудников из 12 организаций Компании по следующим специальностям: оператор технологических установок, оператор товарный, машинист технологических насосов, машинист компрессорных установок, лаборант химического анализа. Соревнования в номинации «Лучшее звено нештатного аварийно-спасательного формирования» пройдут в Астрахани.

Конкурс по традиции состоит из двух частей — теоретической и практической. Впервые при выполнении конкурсных заданий участники будут использовать очки виртуальной реальности. Для практических испытаний подготовлены площадки, которые полностью имитируют настоящие производственные условия. За соблюдением технологии выполнения работ и правил безопасности труда будет следить конкурсная комиссия, в состав которой входят представители Компании «ЛУКОЙЛ».

В торжественной церемонии открытия и награждения победителей Десятого конкурса примут участие представители органов региональной власти и руководство «ЛУКОЙЛ». Для участников и гостей Конкурса предусмотрена культурно-познавательная программа с посещением достопримечательностей Пермского края и концерт с участием творческих коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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