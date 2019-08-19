В Перми с 19 по 22 августа отключат воду в 36 домах

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-19T10:07:59+03:00

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Жителям нескольких районов воды придется запастись водой. Из-за аварийно-восстановительных и планово-восстановительных работ жители 36 домов Перми останутся без воды. Отключения будут кратковременными, воды не будет максимум 12 часов, сообщили пресс-службе «Новогор-Прикамье».

В понедельник,19 августа, с 8:00 и до 20:00 водоснабжение будет отключено в домах по улице Молдавская, 4, 6а, Бушмакина, 19.

Во вторник, 20 августа, краны пересохнут в домах по следующим адресам:

- улицаСамолетная, 28,

- улица Сивкова, 1.

В этот же день с 09:30 и до 18:00 воды не будет в домах на улицах:

- Бородинская, 30,

- Ярославского, 53-59, 67,

- Лодыгина, 26, 28, 28в, 30, 45, 49, 51, 53в, 57,

- Солдатова, 23-27,

- Яблочкова, 29.

В среду,21 августа с 09:00 и до 18:00 без воды останутся дома по улице Старцева, 9, Уинская, 42, 42а.

В четверг, 22 августа, с 09:00 и до 20:00 краны пересохнут в домах на улицах

- Малкова, 17, 18, 24, 24а, 26/1,

- Рабочая, 15, 19/1, 21, 23, 25.

ИСТОЧНИК KP.RU