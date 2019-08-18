2019-08-18T19:32:59+03:00
Происшествия

«Родились в рубашках». В Прикамье в ДТП всмятку разбились две машины

Люди отделались легкими травмами
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ЧП Березники!Фото: ЧП Березники!
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В воскресенье, 18 августа, на 45-м километре трассы Соликамск-Красновишерск произошло ДТП из числа тех, про которые говорят: «Просто родились в рубашках».

Около 14 часов 39-летняя женщина на «пятнадцатой» модели ВАЗа выезжала с лесной дороги на трассу. При этом она, по предварительной информации, не убедилась, что трасса свободна, и не уступила дорогу «Ладе-Приоре», которой управлял 52-летний мужчина.

«Пятнадцатая» врезалась в «Приору», обе машины серьезно пострадали. У ВАЗ-2115 при ударе практически оторвало всю переднюю часть. Изрядно покореженную «Приору» после столкновения выбросило на обочину.

Фото: ЧП Березники!

Фото: ЧП Березники!

При этом люди отделались относительно легкими травмами. Пострадали водитель «пятнадцатой» и 51-летняя пассажирка «Приоры».

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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