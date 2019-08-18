2019-08-18T15:51:55+03:00
Общество

Пермяки, возвращающиеся из Крыма на автобусе, 8 часов просидели под Ижевском

Туристы говорят, что им предлагали пересесть в сломанный автобус
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ЧП Пермский край [16+]Фото: ЧП Пермский край [16+]
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Проделав долгое путешествие на автобусе из Крыма, пермские туристы застряли под Ижевском, в нескольких часах от Перми.

«Нас остановили и буквально начали заставлять по непонятной причине пересесть в другой автобус, - написали пермяки в соцсетях. - Глава турагентства встал на принцип и отказывался вести нас дальше на нашем автобусе, хотя он исправлен. Вот уже 8 часов мы стоим под Ижевском. У нас маленькие дети ,в наше положение войти не хотят. Предлагают пересадить в неисправный автобус. А мы хотим просто доехать домой в целости и сохранности».

По словам туристов, им предложили пересесть в сломанный автобус, чтобы автобус, на котором они проделали весь путь, отправить снова в Крым.

Пермяки просидели возле Ижевска всю ночь.

«Только спустя 8 часов нам предоставили автобус, и мы поехали домой. Я в ужасе, больше с этим туроператором сотрудничать не собираюсь», - рассказала одна из пассажирок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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