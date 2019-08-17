2019-08-17T07:29:28+03:00
Происшествия

Сидя в колонии, пермяк открыл фальшивый магазин

Он обманул десятки женщин со всей страны – от Москвы до Владивостока
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Молодой пермяк решил не терять даром время, пока находился в колонии-поселении. Он под видом магазина верхней одежды завел страничку в Instagram, на которой разместил фотографии шуб, курток, пальто и дубленок по привлекательным ценам. Дешевой одеждой интересовались женщины со всей страны – от Москвы до Владивостока. Они переводили мошеннику деньги предоплатой, но своих шуб так и не получали. В полицию поступили 22 заявления от обманутых покупательниц. В итоге мошенника вычислили.

Суд с учетом имеющихся ранее судимостей приговорил его к двум с половиной годам в колонии строго режима. Кроме того, он обязан будет компенсировать материальный ущерб клиенткам - свыше 255 тысяч рублей.

В полиции предупреждают, обращайте внимание на признаки потенциально опасного интернет-магазина:

- Низкая цена. Стоимость товара в магазине мошенников зачастую существенно ниже, чем в других. Не следует поддаваться на слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить» .

- Отсутствие курьерской доставки и самовывоза.

- Отсутствие контактной информации и сведений о продавце. Если на сайте прописана только форма обратной связи и мобильный телефон продавца, такой магазин может представлять опасность. Перед обращением стоит почитать отзывы в Интернете.

- Чрезмерная настойчивость продавцов и менеджеров. Если представитель продавца начинает торопить с оформлением заказа или его оплатой, стоит отказаться от покупки.

- Требование предоплаты продавцом. Особенно должно насторожить предложение перевести через анонимные платежные системы, электронные деньги, банковским переводом на карту частного лица. В таком случае нет гарантий возврата или получения товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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