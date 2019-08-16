2019-08-16T12:42:46+03:00
Общество

В Прикамье женщина требует компенсацию за падение с табурета

Она получила серьезную травму
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Жительница Краснокамска требует продавца кухонной мебель выплатить ей компенсацию за перелом копчика.

Женщина приехала к родителям, которые только что купили новый кухонный гарнитур. Присев на табурет, женщина упала на пол. У стула выскочили шурупы, и ножка отпала.

Пострадавшая очень сильно ударилась копчиком. В больнице ей диагностировали перелом со смещением. В течение двух месяцев она лечилась.

Женщина написала претензию в адрес продавца. Тот предложил забрать мебель в магазин на экспертизу, но потом передумал, сославшись на отсутствие товарного чека.

- Женщина обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов в размере 100000 и 12000 рублей соответственно, - сообщили в Краснокамском городском суде. - В настоящее время производство по данному гражданскому делу приостановлено по причине проведения судебной товароведческой экспертизы. Слушание дела продолжится 4 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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