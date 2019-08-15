«Ты молодец, жму руку». Пермяк на инвалидной коляске покорил Эльбрус
Пермяк Сергей Екименко добрался до вершины Эльбруса и опубликовал фото на своей страничке в соцсетях. Дело в том, что мужчина выполнял сложное восхождение не просто так, а на инвалидной коляске.
Сергею - 34, судьба распорядилась так, что в 2015 году он неудачно нырнул, ударился о плиту и сломал шейный отдел позвоночника. Травма приковала его к инвалидной коляске, но целеустремленный мужчина не сдался. Еще до травмы он хотел покорить Эльбрус, и не так давно бросил вызов судьбе.
8 августа он начал свое восхождение. Сергей передвигался на снегоходе и канатной дороге. И 14 августа достиг своей цели.
«Сережа, горжусь тобой!», «Ты сильный и решительный молодой человек!», «Очень круто, молодец!», «Жму твою руку!», «Ты храбрее и мужественнее многих», - комментируют пост родные и друзья пермяка.
ИСТОЧНИК KP.RU