2019-08-15T20:03:26+03:00
Общество

«Ты молодец, жму руку». Пермяк на инвалидной коляске покорил Эльбрус

Фото с вершины Сергей Екименко опубликовал на своей странице в соцсетях
Алена ОВЧИННИКОВА
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14 августа Эльбрус покорился пермскому альпинисту на инвалидной коляске. Фото: страница Вконтакте Сергей Екименко14 августа Эльбрус покорился пермскому альпинисту на инвалидной коляске. Фото: страница Вконтакте Сергей Екименко
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Пермяк Сергей Екименко добрался до вершины Эльбруса и опубликовал фото на своей страничке в соцсетях. Дело в том, что мужчина выполнял сложное восхождение не просто так, а на инвалидной коляске.

Сергею - 34, судьба распорядилась так, что в 2015 году он неудачно нырнул, ударился о плиту и сломал шейный отдел позвоночника. Травма приковала его к инвалидной коляске, но целеустремленный мужчина не сдался. Еще до травмы он хотел покорить Эльбрус, и не так давно бросил вызов судьбе.

8 августа он начал свое восхождение. Сергей передвигался на снегоходе и канатной дороге. И 14 августа достиг своей цели.

«Сережа, горжусь тобой!», «Ты сильный и решительный молодой человек!», «Очень круто, молодец!», «Жму твою руку!», «Ты храбрее и мужественнее многих», - комментируют пост родные и друзья пермяка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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