В Прикамье экс-главу города осудили за растрату бюджетных средств

СЕГОДНЯ 19:33 2019-08-14T19:33:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ныробе контрактного управляющего оштрафовали на 18 тысяч рублей. Чтобы помочь ему уплатить этот штраф, глава Ныроба подписала фиктивный муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем на оказание транспортных услуг по перевозке имущества.

- Затем чиновница дала указание главному бухгалтеру перечислить 18 тысяч рублей для оплаты работ, - сообщили в краевой прокуратуре. – Но эти деньги впоследствии были перечислены управляющему для оплаты штрафа.

Суд признал экс-главу Ныроба виновной в растрате, совершенной с использованием служебного положения и приговорил ее к штрафу в размере 150 тысяч рублей. А контрактный управляющий и индивидуальный предприниматель признаны ее пособниками в данном преступлении и оштрафованы на 110 тысяч и 120 тысяч рублей соответственно.

Пермский краевой суд оставил приговор без изменения.

Дума Ныробского городского поселения сместила чиновницу с должности.

ИСТОЧНИК KP.RU