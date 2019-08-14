2019-08-14T15:14:45+03:00
Происшествия

Из-за задымления из детсада Перми эвакуировали 120 детей

Это произошло еще 14 августа
Елена КОНОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во вторник, 14 августа, в детском саде № 67 произошло задымление. Сотрудники учреждения позвонили пожарным. Еще до прибытия сотрудников спецслужб воспитатели эвакуировали 120 детей.

- Выяснилось, что произошло короткое замыкание кабеля, но горения, к счастью, не было, - сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае в детском санатории «Орленок» произошел пожар. Это случилось в середине июля. Днем загорелось административное здание, в котором находились 161 человек, 106 из которых – дети. Их сразу эвакуировали сотрудники лагеря. В здании наблюдалось сильное задымление. К тому моменту, когда приехали пожарные, все уже были на улице. К счастью, пожар довольно быстро удалось потушить. Его площадь составила 60 квадратных метров. Сейчас устанавливаются причины возгорания и нанесенный ущерб. Пострадавших в происшествии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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