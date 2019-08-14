Из-за задымления из детсада Перми эвакуировали 120 детей
Во вторник, 14 августа, в детском саде № 67 произошло задымление. Сотрудники учреждения позвонили пожарным. Еще до прибытия сотрудников спецслужб воспитатели эвакуировали 120 детей.
- Выяснилось, что произошло короткое замыкание кабеля, но горения, к счастью, не было, - сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.
Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае в детском санатории «Орленок» произошел пожар. Это случилось в середине июля. Днем загорелось административное здание, в котором находились 161 человек, 106 из которых – дети. Их сразу эвакуировали сотрудники лагеря. В здании наблюдалось сильное задымление. К тому моменту, когда приехали пожарные, все уже были на улице. К счастью, пожар довольно быстро удалось потушить. Его площадь составила 60 квадратных метров. Сейчас устанавливаются причины возгорания и нанесенный ущерб. Пострадавших в происшествии нет.
ИСТОЧНИК KP.RU