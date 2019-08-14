2019-08-14T12:40:58+03:00
Общество

В Прикамье за 7 месяцев 2019 года в ДТП пострадали 273 ребенка

Два несовершеннолетних погибли
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

За 7 месяцев в Пермском крае произошло 1662 аварий. Это на 8,7 % ниже, чем в прошлом году. Сотрудники Госавтоинспекции проводят различные профилактические мероприятия, чтобы снизить уровень ДТП в Прикамье.

Так, по сравнению с прошлым годом снизился и уровень детского травматизма во время ДТП. За 7 месяцев 2019 года произошло 244 аварии с участием несовершеннолетних, в которых 273 несовершеннолетних получили травмы, 2 ребенка погибли. Смертельные случаи произошли в Добрянском и Ильинском районах. Один ребенок находился в салоне автомобиля в качестве пассажира, второй был пешеходом и выбежал на проезжую часть дороги из-за стоящего транспорта. Большая часть ДТП с детьми происходит по вине водителей - 77,9%, однако, иногда причиной аварии становится неосторожное поведение самого ребенка.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей внимательнее следить за своими детьми. Осталось чуть больше двух недель до начала нового учебного года. родителей призывают объяснить ребенку правила дорожного движения, а лучше пройти, особенно с первоклашками, маршрут «дом-школа-дом».

- Уважаемые родители самое главное – будьте правильным примером для своих детей. Ведите себя на дороге и в транспорте дисциплинировано и ответственно. За рулем - снижайте скорость в местах массового пребывания детей и приближаясь к пешеходным переходам. Помните, чужих детей не бывает!, - обратился начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения краевой Госавтоинспекции – Игорь Кетов.

Также стоит быть внимательными родителям-автолюбителям и помнить о правилах перевозки детей в транспортном средстве. За прошедшие месяцы 9 малышей пострадали в аварии из-за пренебрежения правилами перевозки. Кроме того, за нарушение правила грозит штраф 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье местного жителя осудят за ложный донос
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Пермский край стал лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми
К 2022 году в Прикамье планируют построить 47 объектов образования для 19 тысяч детей
Жительница Прикамья разыграла исчезновение, чтобы не платить алименты
«Что они с ним сделали?»: жительница Прикамья обвинила врачей в смерти сына
Команда пермского «УРАЛХИМа» – призер Спартакиады трудящихся Пермского края
Дмитрий Губерниев прокомментирует пермский международный марафон
Жительницу Прикамья посадят на три года за звонок о минировании Курского вокзала
В Прикамье мужчина избил знакомого лопатой по голове
Александр Платунов продлил контракт с пермским клубом «Парма»
Оператор пермского фитнес-клуба «Колизей» начал самоликвидацию