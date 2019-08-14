В Прикамье за 7 месяцев 2019 года в ДТП пострадали 273 ребенка

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-14T12:40:58+03:00

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За 7 месяцев в Пермском крае произошло 1662 аварий. Это на 8,7 % ниже, чем в прошлом году. Сотрудники Госавтоинспекции проводят различные профилактические мероприятия, чтобы снизить уровень ДТП в Прикамье.

Так, по сравнению с прошлым годом снизился и уровень детского травматизма во время ДТП. За 7 месяцев 2019 года произошло 244 аварии с участием несовершеннолетних, в которых 273 несовершеннолетних получили травмы, 2 ребенка погибли. Смертельные случаи произошли в Добрянском и Ильинском районах. Один ребенок находился в салоне автомобиля в качестве пассажира, второй был пешеходом и выбежал на проезжую часть дороги из-за стоящего транспорта. Большая часть ДТП с детьми происходит по вине водителей - 77,9%, однако, иногда причиной аварии становится неосторожное поведение самого ребенка.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей внимательнее следить за своими детьми. Осталось чуть больше двух недель до начала нового учебного года. родителей призывают объяснить ребенку правила дорожного движения, а лучше пройти, особенно с первоклашками, маршрут «дом-школа-дом».

- Уважаемые родители самое главное – будьте правильным примером для своих детей. Ведите себя на дороге и в транспорте дисциплинировано и ответственно. За рулем - снижайте скорость в местах массового пребывания детей и приближаясь к пешеходным переходам. Помните, чужих детей не бывает!, - обратился начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения краевой Госавтоинспекции – Игорь Кетов.

Также стоит быть внимательными родителям-автолюбителям и помнить о правилах перевозки детей в транспортном средстве. За прошедшие месяцы 9 малышей пострадали в аварии из-за пренебрежения правилами перевозки. Кроме того, за нарушение правила грозит штраф 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU